"Евробляхеры" выдвинули новый ультиматум: Южанина сказала, на какие уступки могут пойти

Владельцы авто на европейской регистрации потребовали принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и "уравнять" их в правах с новыми. В то же время компромиссом для власти может стать расстрочка всех таможенных платежей.

Об этом сказала бывшая глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в комментарии OBOZREVATEL. Она считает, что требования "евробляхеров" об отмене акциза нанесут непоправимый вред бюджету страны.

По ее мнению, для авто, которые ввезены до 1 мая 2020 года, можно ввести оформление всех таможенных платежей с рассрочкой на 12 или 24 месяца.

"Бесплатно ничего не бывает. Если людям заплатить 2 тысячи долларов – это много, они не могут найти такие деньги, тогда сделайте рассрочку на 24 месяца, пусть человек платит по 100 долларов в месяц. Но тогда те 90%, которые заплатили, не будут считать себя обманутыми государством. Такие изменения в закон, которые сейчас предлагают, могут иметь очень глубокие последствия. Если сейчас власть это сделает, то та часть населения, которая никогда не хотела платить налоги, соглашается на серую зарплату или работу без регистрации предпринимательской деятельности, никогда не выйдет в белую плоскость", – резюмирует Южанина.

Она также считает, что проблемы с "евробляхерами" бы не было, если б власти не пообещали им слишком много.

"Проблемы бы не было, если бы действующая власть не обещала активистам слишком много. Через применение штрафных санкций вопрос бы со временем решился. Страна не может постоянно быть добродетелем. Есть еще госбюджет, который обеспечивает социальную сферу и его нужно пополнять. Отмена акциза для ввезенных авто и для всех тех, которые будут ввозить с 2021 года, принесет большие потери не только госбюджету. Эти деньги идут на дорожный фонд. Если закон примут, он опять недополучит средства", – заключила экс-глава налогового кабинета.

Напомним, в Украине 45 нардепов от "Слуги народа" решили полностью отменить акциз на ввоз машин, чтобы "евробляхеры" согласились растаможить свои авто.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3704, который парламентарии передали на рассмотрение в профильные комитеты Рады и планируют принять уже в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Киеве около Верховной Рады собрались активисты организации "Авто Евро Сила" ("евробляхи") с требованием принять проект закона №3704, который может удешевить растаможку авто.