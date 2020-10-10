Южанина прокомментировала заявление Шмыгаля о недостатке денег на пенсии

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по недостатке средств на выплаты пенсий через 15 лет для – неприемлема, потому что она демотивирует нынешних плательщиков ЕСВ.

Об этом в эфире программы "Мира и/или война" на телеканале Интер сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, передает сайт партии. Она отметила, что подобные утверждения непрофессиональные, и накопительная система не станет панацеей для адекватного пенсионного обеспечения.

"Что касается заявления Шмыгаля. Слушайте, это все равно, что он сказал – не платите ничего, потому что вы ничего не получите. Поэтому эту историю нужно забыть. Я не согласна, что второй уровень нам позволит выйти из этой ситуации – не позволит, это должна быть многоуровневая, трех, четырех уровневая система", – убеждена Южанина.

Она отметила, что правительство недостаточно использует те источники поступлений в Пенсионный фонд, которые есть и сейчас. Для этого власть должна предоставить соответствующие инструменты и поощрить людей платить налоги.

"Если у нас 18 млн трудоспособного населения, и только 13,2, которые являются застрахованными лицами – где 5 млн, которые не являются застрахованными и не платят совсем, даже минимальных взносов? По отчету Пенсионного фонда на 2019 они оценивают, что где-то 3,5 миллионов граждан Украины работают без оформления трудовых отношений, а 1,5 млн – это возможно те люди, которые не работают в Украине. Сейчас я бы хотела, чтобы и правительство, и мы сконцентрировались, нам нужно все сделать, чтобы 3,5 млн человек стали платить налоги", – считает Южанина.

"По вашей оценке, это как раз более 40-45% людей, работающих в аграрной отрасли, значит, давайте им инструменты поощрять их, чтобы они начали выплачивать взносы на свое будущее", – сказала Нина Южанина.

Она отметила, что солидарная система существует как базовая и в развитых странах Европы, но она усиливается дополнительными инструментами.

"О Германии только что говорили? А вы знаете, что у них солидарная система такая как у нас, это обеспечение минимального размера пенсий, а потом все пошло нарастать. Но солидарная система – это принцип обеспечения наименьших выплат пенсионерам. Остальное зависит от того, как построит государство все последующие программы для того, чтобы пенсионер мог себя обеспечить. Потому пенсионные системы – это и часть страховой медицины. Так как это в Израиле, как в Германии работает. Поэтому у нас Пенсионный фонд должен стать таким мега-органом, который предложит на самом деле много шагов для решения этой проблемы", – считает Южанина.

"Накопительная система, которая позволяет собрать людям на пенсию определенную сумму средств, может сработать, если человек будет 40 лет перечислять в Пенсионный фонд не менее 10% от доходов, которые он получит. И гарантии от государства также могут быть. Казахстан, например, дает гарантию государства, Пенсионные фонды должны увеличивать накопления на индекс инфляции. Минимально это гарантирует государство. Инструментов очень много, нам просто надо говорить о концептуальных вещах и двигаться для того, чтобы начать этот большой путь", – подчеркнула Южанина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам эксперта в сфере пенсионного обеспечения Лидии Ткаченко, в Украине проблемы с выплатами пенсий будут продолжаться до 2050 года. И только после этой даты на заслуженный отдых будет выходить меньшее количество людей, поскольку в 90-е годы рождаемость резко сократилась.