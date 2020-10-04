YASNO призывает заменить лампы накаливания на LED в экологический день 

4 октября в Украине проходит важный экологическое мероприятие – День "Замени обычную лампочку на энергосберегающую". Электропоставщик YASNO помогает украинцам экономить, становиться энергоэффективными и призывает установить экологичные LED-лампы вместо ламп накаливания. Они яркие, не вредны для атмосферы, потребляют до 10 раз меньше электроэнергии и служат до 11 лет без замены.

Дистанционно регулировать освещение дома и при этом платить меньше за электроэнергию можно, установив умные LED-лампы YASNO Smart. Пользователи "Умного света" могут контролировать освещение дома со своего смартфона, синхронизировав лампы с бесплатным мобильным приложением Yeelight. Через приложение можно настроить включение и выключение ламп в нужное время, выбрать один из 16 млн цветов света, настроить его интенсивность под звучание музыки, а также управлять температурой освещения. Например, холодные оттенки будут способствовать концентрации внимания, а теплые, наоборот, позволят расслабиться и создать уютную атмосферу в доме.

Чтобы экономия была еще более существенной, кроме энергосберегающих ламп, поставщик советует придерживаться эффективного использования энергии и установить двузонный счетчик, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле. В состав набора Розумний Watt входит такой счетчик, а также четыре светодиодные лампы и умная розетка. Уже 160 тысяч LED-ламп из 40 тысяч проданных наборов помогают клиентам сократить до 80% затрат на освещение дома.

Экономить на освещении могут не только частные клиенты. С помощью энергоэффективных мероприятий и проектов возможно модернизировать системы освещения, отопления, вентиляции промышленных предприятий и бюджетных учреждений. Энергосервисная компания YASNO Efficiency профинансировала и выполнила 80 таких проектов, из которых 34 – модернизация освещения. В рамках этих проектов было установлено 28 тысяч промышленных LED-светильников с защитой от высокой температуры. Благодаря этому предприятия ежегодно потребляют на 137 тыс. кВт-ч меньше, а экологический эффект – в атмосферу не попадают 122 тыс. тонн выбросов СО2.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.