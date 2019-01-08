Япония пойдет на уступки Путину по вопросам передачи Курил

Японские власти намерены предложить Российской Федерации отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций по Южным Курилам.
Ожидается, что такое предложение будет озвучено во время следующего раунда диалога по мирному договору между странами, сообщают "РИА Новости".
По словам информированных источников, соответствующий документ могут подписать одновременно с договором.
Дополнительное соглашение, как предполагается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить отношения между Японией и Россией.
При этом ранее Токио называл Южные Курилы оккупированной территорией со времен Второй мировой войны, и оставлял за собой право добиваться компенсации за захват земель. Теперь японские власти относятся к этому с сомнением, полагая, что такие претензии осложнят диалог с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
На Сахалине также прошла акция протеста против передачи Японии части Курильских островов.