Япония направит Украине $4,23 млн: на что пойдут деньги

Правительство Японии профинансирует пять проектов социальной помощи в Украине на $4,23 миллиона.

Проекты в текущем году будут внедряться агентствами системы ООН в стране и Международным Комитетом Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения, восстановления восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих, передает "Интерфакс-Украина".

"С этими проектами на этот год общее количество помощи Восточным регионам достигло $51,4 млн", – отметил посол Японии в Украине Такаши Кураи.

Дипломат добавил: поддержка Японии для украинских восточных регионов включает развитие местного малого и среднего бизнеса, возобновление поврежденных домов для внутренне перемещенных лиц, приобретение медоборудования, обеспечение экономической безопасности.

Посольство Японии также работает над новыми проектами по обеспечению Украины медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с коронавирусом.

"Япония заверяет вас в готовности продолжать предоставление поддержки Украине в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности, как и во времена обретения нею независимости, помогая в имплементации реформ для демократизации экономического развития как в двустороннем формате, так и в сотрудничестве с международными организациями и членами G7", – подчеркнул посол.

За последние 29 лет, как сказал он, Япония предоставила независимой Украине помощь на $3,1 млрд, среди которых $1,87 млрд – восточным регионам с 2014 года.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что 1 млн 740 тыс. долларов на протяжении 12 месяцев пойдут на предоставление неотложной помощи в рамках системы здравоохранения военнослужащих, закупку медоборудования.

"Вторая значительная сумма – 910 тыс., почти миллион долларов, будет также на протяжении 12 месяцев направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта. Это именно создание рабочих мест и возобновление экономической инфраструктуры через как раз создание и развитие сектора микро, малых и средних предприятий", – сказал Резников.

Как писал OBOZREVATEL, недавно японская медицинская компания Anges Inc. заявила о старте клинических испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.