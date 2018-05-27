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Януковичу платит Россия: в Кабмине пояснили, почему лишили пенсии президента-беглеца

3.3тЧитать новость на украинском

Беглый экс-президент Виктор Янукович не получает никаких выплат от Украины, а пенсию ему платят из бюджета Российской Федерации.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"У нас же договор с Россией в рамках СНГ продолжает действовать. Мы вышли из структур СНГ, но все договора, которые мы подписывали, они продолжают действовать. Соответственно, если человек переехал на территорию РФ, то он получает пенсию в РФ. Если россиянин переезжает в Украину, то он имеет право получать пенсию в Украине, отказавшись от российской пенсии. Пенсию он (Янукович. – Ред.) там получает", - отметил министр.

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Также Рева считает, что судебной перспективы возможный иск экс-главы Украины по этому вопросу не имеет.

"Он может (подать в суд. – Ред.), но в данном случае у нас межгосударственное многостороннее соглашение в рамках СНГ. То есть РФ взяла на себя обязательства. Если наши граждане уезжают в Россию, то она им платит, если ее граждане приезжают сюда, то они могут получать пенсию от Украины", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине таких россиян несколько десятков тысяч.

"Они не влияют на общее число. Значительно больше тех, кто проживает в Украине, а получает российскую пенсию", - добавил министр.

Полную версию интервью с Андреем Ревой смотрите в программе "Итоги дня с Вадимом Колодийчуком" 29 мая в 18:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, из "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну Януковича Александру, было выведено около 2 млрд грн после снятия ареста со счетов в этом банке.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияСудьба ЯнуковичаПенсия в УкраинеПенсионная реформа
Персоны
Андрей РеваВиктор Янукович
Место
Украина
Объекты
Пенсионный фондСНГ
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