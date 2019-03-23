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Янукович с соратниками попали под новые санкции: все подробности

1.4тЧитать материал на украинском

Правительство Канады продлил действие экономических санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 15 соратников.

Как передает "Укринформ", новые санкции будут действовать в течение пяти лет, до марта 2024 года. Помимо Януковича в санкционный список попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Александр Янукович и Виталий Захарченко.

Активы всех фигурантов в Канаде будут заморожены. Также правительство запрещает гражданам и жителям страны вступать с этими лицами в имущественные отношения, вести с ними финансовые расчеты или предоставлять финансовые услуги.

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При этом Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Новое время

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канада вместе с США и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Меры также должны коснутся оккупантов Донбасса и Крыма.

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Персона
Виктор Янукович
Место
Канада
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