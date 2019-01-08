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''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах

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На дороге Ворохта — Верховина в украинских Карпатах некоторые ямы достигают глубины в 40 см, что сильно затрудняет проезд по ним для легковых автомобилей.

На ситуацию обратил внимание пользователь Facebook Александр Рыбаков. Он также обнародовал фотографии участка дороги, которые демонстрируют ужасное состояние дорожного покрытия.

"Вопиющее неуважение к людям, которые используют дорогу"Ворохта — Верховина! Глубина ям достигает 40 см. На некоторых участках легковые машины проехать не могут. Расстояние в 30 км едешь больше часа. Снег не очищается и намерзший лед осложняет ситуацию. Прошлый год дорога простояла без ремонта. Где развитие туризма ?! Как это можно было допустить? Еще накануне выборов. Или плотность населения позволяет игнорировать этот регион? Что планируете делать, ведь это только начало зимы?" — сказано в сообщении.

Дорога "Ворохта — Верховина"

Дорога "Ворохта — Верховина"

facebook.com/kamyanets

Дорога "Ворохта — Верховина"

Дорога "Ворохта — Верховина"

facebook.com/kamyanets

Дорога "Ворохта — Верховина"

Дорога "Ворохта — Верховина"

facebook.com/kamyanets

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В комментариях пользователи выразили возмущение ситуацией: "Как вспомню, что весной по ней на Черемош ехать... Плакать хочется...", "Хорошее туристическое место и такие ужасные дороги! Маразм и пофигизм побеждает!", "Как говорил Кличко "не в километрах измеряется расстояние") таких дорог в Украине тысячи километров, к сожалению", "Жах".

''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах
''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах
''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах
''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах
''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть повергло в шок состояние дороги Запорожье — Никополь, по которой пролегает путь к Скифским курганам и уникальному Токовскому водопаду.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Теги
фотографииремонт и строительство дорогКарпаты
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Педенко Александр
Педенко Александр
Открыл Америку! В Украине большая часть дорог такая.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вы нифига не понимаете, это специально сделано, ручная работа так сказать, Это, что бы танки агрессора не проехали ... )
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Накуя вам дороги, у вас безвиз есть, отдыхайте у парыже, турысты )))
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