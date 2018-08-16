МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт
Виталий Шапран
Виталий Шапран
Член Украинского общества финансовых аналитиковВсе статьи автора

Як на гривню вплине обвал турецької ліри та рубля

5.8тЧитать новость на украинском

Вже стало традицією, що серпень-вересень несуть сюрпризи для світової економіки. В 1998 році відбувся дефолт у Російській Федерації, в 2008 році – гучне банкрутство Lehman Brothers.

Тому досить гучна криза в Туреччині та одночасний обвал російського рубля у Москві в 2018 році напружили аналітиків, які вірять у циклічність економіки.

Дійсно, турбулентність у сегменті ринків, що розвиваються, просто-таки шалена, тому вірогідність повторення глобальної фінансової кризи із десятилітнім циклом на цих ринках цілком можлива.

Поганий приклад від Ердогана

Ключовим винуватцем трагедії у Туреччині став її президент Реджеп Таїп Ердоган. Він досить жваво втручався у дії Центрального банку Туреччини, вимагаючи від нього не змінювати відсоткову ставку, яка з 2010 року не перевищувала 10% і тривалий час знаходилась на рівні 8%, - пише Віталій Шапран для ЕП.

Фактично центробанк перегрів власну економіку за рахунок стимулювання кредитування у лірі. Розплачуватись за таке "постійне зростання" довелося вже у першій половині 2018 року.

Спочатку турки відчули значний інфляційний сплеск, коли деякі продукти харчування на ринках подорожчали приблизно удвічі, а офіційний темп інфляції у річному обчисленні зріс до 15,9%. Відповідна тенденція найбільше вдарила по найбідніших верствах населення, а в народі таку інфляцію прозвали "картопляною кризою".

Новости
Чому дорожчає долар і коли він подешевшає

За липень інфляційні аспекти поступово змістились до девальвації, оскільки центробанк вже не зміг стримати навалу бажаючих вийти у валюту за рахунок власних інтервенцій. За півроку валютна частина золотовалютних резервів Центрального банку Туреччини скоротилась на 10 млрд доларів, але де-факто на підтримку ліри було витрачено більше. Втім, підтримка була нерезультативною, оскільки на торгах 10 та 13 серпня ліра двічі пробивала позначку в 7,0/$.

Але справжня трагедія у Туреччині розгорнеться у банківському секторі.

Цей бізнес-сегмент отримав подвійний удар. Спершу тим позичальникам, які брали кредити у лірах, банки збільшили ставки з 14-15% до 25-30%, а потім, коли ліра перетнула межу в 7,0, прийшла черга хвилюватись валютним позичальникам, оскільки за останні 12 місяців курс долара до ліри зріс майже у два рази.

Так, звісно, готельний бізнес та туристична галузь, які прив’язані до виручки у доларах, житимуть, але відсоток дефолтів у країні збільшиться.

Нічого кращого, аніж звинуватити США у власній економічній кризі та закликати населення здавати долари і продавати золото, влада Туреччини не винайшла. Проте, виходячи на публічний конфлікт із США, Туреччина фактично відрізала собі шлях до підтримки західного світу, включаючи МВФ.

Росія готується до тяжких часів

У п’ятницю 10 серпня російській рубль торгувався біля позначки 68,18 рубля за долар, а вже у понеділок 13 серпня на торгах було пробито позначку в 69 рублів. На готівковому ринку рубль за тиждень впав майже на 10%.

Новости
Чому НБУ підвищив облікову ставку

Фактично знецінення рубля було викликане публікацією Білим домом проекту нових санкцій проти РФ, в яких вже заборонялись операції із російськими державними цінними паперами.

Іронія долі полягає в тому, що стабільність у Росії протягом останніх 5-6 місяців трималась виключно на зростанні цін на нафту, а її ринок виявився абсолютно не підготовленим до зростання ставки ФРС, ставки Банку Англії і ставок на розвинутих ринках.

Зараз ключова ставка ЦБ РФ становить 7,25%, але не таким цікавим є її розмір, скільки той факт, що з березня 2017 року центробанк РФ ігнорував сигнали ФРС та Банку Англії про завершення епохи дешевих грошей і, систематично знижуючи ставку, збив її із 9,75% до 7,25%. Відчувається, що до цього аномального руху ставки доклала руку і політична влада, яка є зацікавленою у пожвавленні економічного зростання.

Ринок добре витримував це "плювання проти вітру", поки у травні-червні нафта коливалась на цінових максимумах 74-75 доларів за барель, але після зниження ціни до 71 долара і публікації нових санкцій США, що можуть набути чинності, поведінка ЦБ РФ зі зниження ставки всупереч світовим тенденціям виглядала нахабною і нелогічною.

Після того як у Білому домі натякнули на розширення санкцій, нерезиденти почали тікати з російських держпаперів, які можуть потрапити під санкції.

З жовтня минулого року до липня цього року частка нерезидентів на ринку російських держпаперів впала на 33,2%, до 28,2%. Станом на 1 липня нерезидентам належало цих паперів приблизно на $30 млрд.

Теоретично відтік капіталу міг бути погашений інтервенцією центробанку. Втім, поки що ЦБ РФ не поспішає витрачати золотовалютні резерви, а сукупний відтік капіталу з цієї країни за перше півріччя склав $17,3 млрд, збільшившись на 20%.

Швидше за все, відсутність поспіху з інтервенціями з боку ЦБ РФ означає, що монетарна влада Росії прогнозує більш тяжкі часи.

Новости
"Крымские власти" продолжают чудить

Що від того Україні?

Думаю, що глобальна криза у нашому регіоні почнеться тільки у тому разі, якщо РФ і Туреччина одночасно збільшуватимуть ескалацію конфлікту із США.

Перш за все, слабким місцем регіону залишається Туреччина. Епіцентр можливої кризи знаходиться у її банківському секторі, якому іноземні банки позичили більше $100 млрд. Золотовалютних резервів вистачить, щоб покрити панічний відтік капіталів нерезидентів. Але коли "криза Ердогана" буде конвертована вже у кризу проблемних позичальників, то центробанк буде атакований не тільки нерезидентами, але й Мінфіном Туреччини, який напевно захоче врятувати якісь банки.

На жаль, Туреччина є не тільки нашим сусідом, але й торговельним партнером, як, зрештою, і РФ. Разом ці дві країни, за офіційними даними, займають близько 15% українського експорту.

Але тут слід враховувати впливовість Туреччини у регіоні і той факт, що частина експорту в РФ з України приховується і йде через офшори, в тому числі і з податкових міркувань. Тому я оцінюю загальну частку цих країн у нашому експорті на рівні приблизно 20-25%.

Девальвація турецької та російської валют означатиме, що наш експорт там буде дорожчати і користуватись меншим попитом.

Новости
Як нам врегулювати проблему із собачим лайном

Негативний ефект від девальвації турецької ліри було підсилено і санкціями США проти турецьких металургів. Тепер той сталевий прокат, що йшов до США, частково буде продаватись за зниженими цінами у чорноморському та середземноморському регіонах. А це вже вплине на ціни і на наш сталепрокат.

Виходом із ситуації є поступова девальвація гривні, для синхронізації вартості нашого експорту з докризовими цінами. Чи є цьому альтернатива? Лише угода з МВФ.

Майбутні домовленості з валютним фондом значною мірою нівелюють негативний ефект від криз у РФ та Туреччині. Але навіть у такій ситуації НБУ не варто опускати курс долара до гривні нижче 27,0 грн/$.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ШапранВиталий Шапран
Темы
Кризис в РоссииМировой финансовый кризис
Место
Украина
Источник
Источник:www.eurointegration.com.ua
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
12
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги