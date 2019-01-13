''Яйца в центре внимания'': Быков иронично высмеял ''главную проблему'' России

В России одной из главных проблем для обсуждения в сети стало новшество производителей яиц - упаковка на 9 штук.

Этот факт высмеял российский поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков для телеканала "Дождь". Также он вспомнил историю про письмо от ПАСЕ, в котором от российской делегации якобы требовали команду из шести полов, и отметил, что в России нет даже двух.

"В России яйца в дефиците,

Тут не виновен кабинет.

Вы шесть полов от нас хотите?

У нас уже и двух-то нет", - сочинил Быков новое стихотворение.

Он иронично подметил, что в России уже видели разные новшества, но "находчивость" производителей яиц стала неожиданностью.

Дмитрий Быков

"Все было, но такого как сейчас еще как-будто бы не было. В центре внимания страны оказались яйца. Ну, о яйцах всегда я думаю довольно много - это такое символическое слово и понятие. Именно их наличие считается основой российской адекватной политики и вообще мужских качеств. Именно их количество говорит о процветании экономики. Вот у нас проблема - у нас поменялись упаковки на девять яиц", - заявил поэт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в России начали продавать куриные яйца в упаковках по девять штук вместо привычных десяти. Главной причиной специалисты назвали желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками,

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