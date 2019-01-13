МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Яйца в центре внимания'': Быков иронично высмеял ''главную проблему'' России

1.3тЧитать материал на украинском

В России одной из главных проблем для обсуждения в сети стало новшество производителей яиц - упаковка на 9 штук.

Этот факт высмеял российский поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков для телеканала "Дождь". Также он вспомнил историю про письмо от ПАСЕ, в котором от российской делегации якобы требовали команду из шести полов, и отметил, что в России нет даже двух.

"В России яйца в дефиците,

Тут не виновен кабинет.

Вы шесть полов от нас хотите?

У нас уже и двух-то нет", - сочинил Быков новое стихотворение.

Он иронично подметил, что в России уже видели разные новшества, но "находчивость" производителей яиц стала неожиданностью.

Новости
''Новая реальность'': в России резко выросли цены на продукты, алкоголь и бензин

Дмитрий Быков

Дмитрий Быков

"Все было, но такого как сейчас еще как-будто бы не было. В центре внимания страны оказались яйца. Ну, о яйцах всегда я думаю довольно много - это такое символическое слово и понятие. Именно их наличие считается основой российской адекватной политики и вообще мужских качеств. Именно их количество говорит о процветании экономики. Вот у нас проблема - у нас поменялись упаковки на девять яиц", - заявил поэт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в России начали продавать куриные яйца в упаковках по девять штук вместо привычных десяти. Главной причиной специалисты назвали желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками,

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Дмитрий Быков
Место
Россия
Теги
Новости РоссииРоссия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги