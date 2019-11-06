"Я в шоке!" Зеленский резко отреагировал на ситуацию с производством танков для ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован информацией о том, что "Завод имени В. А. Малышева" за последние 10 лет выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ", – сообщил он на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" которое проходило в среду, 6 ноября, в Харькове.

"Статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", – добавил глава государства.

По его словам, на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий.

Кроме того, зимой люди работают в помещении, где температура составляет всего 0 градусов.

Зеленский призвал премьер-министра собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" – резюмировал глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован информацией о том, что "Завод имени В. А. Малышева" за последние 10 лет выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

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