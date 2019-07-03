Зеленский сделал важное заявление по МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал на встрече с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, работа с Фондом остается приоритетом для украинских властей.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", — отметил украинский президент.

Встреча с МВФ president.gov.ua

Зеленский отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. Президент подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Он заявил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли.

Встреча с МВФ president.gov.ua

По мнению Зеленского, рост ВВП Украины на 2−3% в год является недостаточным, потому что общество требует большего.

Президент пригласил делегацию МВФ посетить Киев для достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Встреча с МВФ president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что в июле 2019 года Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

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