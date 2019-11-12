Я никуда не бегаю: Бахматюк отреагировал на дело VAB Банка

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк опроверг информацию о якобы побеге в связи с начавшимися задержаниями в Украине по делу VAB Банк.

"Я никуда не бегал, активно работаю", – сообщил Бахматюк в комментарии "Интерфакс-Украина".

Бизнесмен отметил, что последнюю неделю проводил активные переговоры на Ближнем Востоке, в частности с представителями компании Cargill.

Бахматюк добавил, что в ближайшие дни продолжит переговоры с торговыми компаниями и инвесторами по намеченной программе, однако затем планирует вернуться в Украину и будет работать с адвокатами.

По его словам, "Укрлендфарминг" генерирует ежегодно 2,5 млн тонн зерновых и под такие товарные потоки способна была бы привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов.

"Мы не ожидали таких шагов, так как, по нашей информации, Фонд гарантирования активно работал над нашим предложением. Это попытка поломать всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает. Это какой-то сюр и двойные стандарты", – резюмировал Бахматюк.

Бизнесмен отметил, что последнюю неделю проводил активные переговоры на Ближнем Востоке, в частности с представителями компании Cargill Latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!