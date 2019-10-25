"Я не знал": у Шустера напомнили, как обманули Зеленского из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что его могли обмануть, предложив закупать "ток" у России с помощью "правки Геруса".

Как напомнили в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", об этом глава государства сказал еще на 14-часовом пресс-марафоне в Киеве.

"Правительство нам показало, какие есть проблемы. Но я не знал, что именно это решение было принято специально для России", - признался Зеленский.

"Если мы с вами увидим, что из-за этого решения не будет повышения тарифов, значит сделали все правильно. Если это была ошибка, значит кто-то нас дезинформировал", - заявил президент, добавив, что готов отменить это решение, если оно будет "плохо работать".

У Шустера напомнили заявление Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус опроверг подписание меморандума о том, что Украина будет возить уголь из России до лета 2020 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся