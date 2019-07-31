Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Я извиняюсь, когда достроят?" Зеленский прибыл с ревизией в Черкассы

9.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта.

Как сообщает местное издание ZMI, глава государства находится на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (новость дополнена подробностями).

К президенту пропустили только журналистов и должностных лиц по списку, прошедших проверку на наличие опасных предметов.

"Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?" – спросил Зеленский во время презентации плановых мероприятий. Ему ответили, что необходимо два года и 750 млн грн.

Новости
Куратором бизнеса у Зеленского станет экс-мэр Варшавы: что об этом известно

Позже появились подробности разговора украинского президента с местными чиновниками.

"Вопрос был к вам только один у меня - сколько нужно времени, чтобы построить терминал... Два года? Как можно два года строить терминал?" – заявил Зеленский.

В начале визита он также спросил у директора КП "Черкасский аэропорт", когда объект сможет принимать первые борта и пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине государственное предприятие СЕТАМ выставило на продажу асфальт международного аэропорта в Черкассах для погашения задолженности по зарплате сотрудникам аэродрома.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
26
Смешно
6
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какое отношение президент имеет к хозяйственным делам? Этот поц Зе себя вроде Пу ощутил? Он вообще не знает обязанностей президента? Так для него и его почитателей - все отлично расписано в Конституции! Итак. На каком основании тратятся средства для подобных поездок?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, Козел Козлович...свiдомо МАНДАйнутое бидло вычитало в конституции разрешение на гос переворот...и ни чего все по закону свiдомо МАНДАйнутого бидла.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel