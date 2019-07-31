"Я извиняюсь, когда достроят?" Зеленский прибыл с ревизией в Черкассы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта.

Как сообщает местное издание ZMI, глава государства находится на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (новость дополнена подробностями).

К президенту пропустили только журналистов и должностных лиц по списку, прошедших проверку на наличие опасных предметов.

"Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?" – спросил Зеленский во время презентации плановых мероприятий. Ему ответили, что необходимо два года и 750 млн грн.

Позже появились подробности разговора украинского президента с местными чиновниками.

"Вопрос был к вам только один у меня - сколько нужно времени, чтобы построить терминал... Два года? Как можно два года строить терминал?" – заявил Зеленский.

В начале визита он также спросил у директора КП "Черкасский аэропорт", когда объект сможет принимать первые борта и пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине государственное предприятие СЕТАМ выставило на продажу асфальт международного аэропорта в Черкассах для погашения задолженности по зарплате сотрудникам аэродрома.

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