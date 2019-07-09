"Я их послал": директор "Борисполя" рассказал о визитах "людей Зеленского"

Генеральный директор киевского аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что к нему приходили жулики, которые представлялись "людьми" президента Украины Владимира Зеленского.

Как пояснил он в интервью Лига.net, они хотели договориться о новых кафе и зоне Duty-free в аэропорту.

"Пара жуликов “от Зеленского” приходила. Я их быстро послал. Это явные жулики, точно не имеющие отношения к команде президента. Такая волна всегда появляется с новой властью. Ну, что обычно хотят: Duty Free, кафе", - заявил он.

Рябикин также подчеркнул, что такие решения об аренде в "Борисполе" должен принимать Фонд госимущества, но "идущий народ, как правило не понимает процедурных моментов: куда идти и что делать".

Аэропорт "Борисполь"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевлянин Антон Гура заявил о грабительской системе оплаты парковки в аэропорту "Борисполь". По его словам, при въезде на табло высвечивалась сумма стоимости парковки 70 грн в сутки, однако через четыре дня мужчине пришлось заплатить более 2600 грн.

Позже в "Борисполе" прояснили ситуацию с "мошенничеством" при оплате за парковку вблизи терминала D.

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