"Я доказал вину Саакашвили": прокурор Кулик рассказал, как ГПУ "слила" дело против экс-президента

Генеральная прокуратура собрала доказательства против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который по версии следствия получил $500 тысяч долларов из России на финансирование антиправительственных акций в Украине. При этом дело уже на финальной стадии своим решением остановил на тот момент Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-прокурор ГПУ, который расследовал дело против Михеила Саакашвили, Константин Кулик. "Дело подлежало направлению в суд. Единственное, что оставалось, получить ответ на международное направление в Грузию. Ходатайство я отправил, но его незаконно остановил Рябошапка. После этого материалы международного поручения попали самому Саакашвили. После этого дело отдали в прокуратуру города. Кажется, дело сейчас в САП", – рассказал Кулик.

Михеил Саакашвили

Для того, чтобы отправить Саакашвили в суд, ГПУ должна была получить данные о его личности, о его судимости, образцы почерка из Грузии.

"Для этого было сформировано ходатайство в Грузию. Я его отдал на отправку Чиж Полине. Она доложила Генпрокурору о таком ходатайстве. Саакашвили поднял панику. В результате ходатайство не отправили в Грузию, меня поставили в известность", – пояснил экс-прокурор.

При этом Кулик утверждает, что ему удалось доказать вину Саакашвили. "И запись, и сам факт получения денег – все доказано. Дело уже отправлялось в суд. Оставалось 3-4 месяца, чтобы получить ответ от Грузии. Хорошее дело, имеет судебную перспективу, Саакашвили бы осудили даже без присутствия Курченко. Судебные перспективы у этого дела железные", – утверждает Кулик.

Справка OBOZREVATEL:

Сергей Курченко стал миллиардером еще в молодом возрасте, а в 2014 году состояние 29-летнего бизнесмена оценивали в 250 миллионов долларов. При власти Виктора Януковича Курченко владел футбольным клубом "Металлист", группой компаний "Газ Украина 2009" и другими фирмами. В 2013 году он приобрел Брокбизнесбанк и медиахолдинг UMH Group. После бегства Януковича он покинул Украину и продолжил бизнес в Москве.

Сейчас Сергей Курченко является одним из главных спонсоров псевдореспублики "ДНР";

Цель сотрудничества Саакашвили и Курченко – организация массовых беспорядков. По версии следствия, олигарх был заинтересован в ослаблении украинских властей, чтобы защитить свои бизнес-интересы. Саакашвили же хотел любым путем прийти во власть.

В декабре 2017 года с 3-й попытки был пойман ближайший соратник Михо Северион Дангадзе. Он был руководителем киевской партийной организации "Движения новых сил". На тот момент глава ГПУ Юрий Луценко утверждал, что правоохранители зафиксировали транш от Курченко в размере 500 тысяч долларов. Посредником в получении денег выступал ближайший соратник Михо, один из лидеров “Движения новых сил” Северион Дангадзе.

Ему было объявлено о подозрении по ст.256 (Содействие участникам преступной организации) и ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность страны). Но чтобы избежать тюрьмы, Дангадзе пошел на сделку со следствием и подтвердил факт сотрудничества лидера партии Саакашвили с Сергеем Курченком 25 мая 2018 года. После этого он вышел на свободу.

Несмотря на очевидные факты – а именно признание посредника в сделке – правоохранители дело спустили на тормозах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.

Посол Грузии в Украине заявил, что возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".

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