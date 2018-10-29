WOG попала в рейтинг "100 самых дорогих брендов Украины"

Компания WOG (ООО "ВОГ Ритейл") заняла 30-е место в престижном рейтинге "100 самых дорогих брендов Украины".

Рейтинг опубликовало "Новое время", а составлять список помогали эксперты MPP Consulting. Суммарная стоимость самых дорогих национальных торговых марок лишь немного не дотягивает до $5,5 млрд. А WOG оценили в 47 млн долларов.

Как рассказали аналитики, методология оценки была основана на финансовых результатах компаний-владельцев марок, а также факторах, которые могут влиять на стоимость бренда: географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестпривлекательность отрасли.

Напомним, сеть WOG насчитывает 512 объектов во всех областях Украины. Компания импортирует нефтепродукты с заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Ежегодный импорт нефтепродуктов компании составляет около 2 млн т. Она также имеет 32 нефтебазы, 250 бензовозов, стационарные и передвижные лаборатории проверки качества нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно компания была признана одним из лучших работодателей по версии журнала Государственной фискальной службы "Вестник. Официально о налогах".