Wizz Air ввел плату за соседние места в самолете: сколько стоит услуга

Лоукостер Wizz Air ввел сбор в размере 12 евро за предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе путешественникам.

Об этом сказано на сайте авиакомпании. Услуга "Места рядом" применяется лишь ко двум взрослым пассажирам, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Таким образом при перелете в обе стороны отдать придется 24 евро. Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.

Услуга "Места рядом" доступна только для взрослых путешественников Скриншот сайта Wizz Air

Услуга не позволит выбрать места в салоне, но гарантирует, что они будут рядом. При этом пассажиров точно не посадят в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.

"Услуга "Места рядом" доступна только для бронирований на сайте wizzair.com или через мобильное приложение Wizz Air. Услуга недоступна для бронирования через агентство", – сказано на сайте акиакомпании.

Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, не выбравших места, даже из одного бронирования в разных частях салона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе немецкий лоукостер Eurowings ввел дополнительную плату для пассажиров за возможность оставить соседнее кресло свободным.