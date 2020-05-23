Wizz Air официально отменила все ближайшие рейсы и назвала дату полетов

Авиакомпания Wizz Air официально отменила все рейсы по украинским маршрутам до 15 июня в связи с решением правительства страны.

Об этом сообщает avianews.com.

Авиакомпания заявила, что возместит деньги за билеты в виде кредита на Wizz-счет в размере 120% от стоимости бронирования.

Он будет действителен в течение 24 месяцев с момента зачисления для оплаты новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании присутствует владелец счета.

Также Wizz Air указал, что есть и возможность возврата денег за билеты на отмененные рейсы, однако данная процедура займет больше времени.

WizzAir

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины 20 мая приняло постановление №392, в котором разрешило с 15 июня полеты самолетов с пассажирами в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Но вопрос восстановления регулярных авиаперевозок и открытия аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.

На фоне этого Антимонопольный комитет Украины выпустил официальное предупреждение авиакомпаниям, в котором рекомендовал воздержаться от распространения неполной информации о продаже билетов на рейсы после 23 мая.

Свою позицию регулятор объяснил тем, что карантинные ограничения на осуществление регулярных рейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок.