Wizz Air и Ryanair расширят маршруты в Украине: что известно

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair в ближайшее время расширят маршруты в Украине.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он анонсировал запуск двух лоукостеров из Одессы уже летом этого года, передает ZN.UA.

"Я думаю, что мы сможем приветствовать лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air в Одессе уже летом этого года", — подчеркнул чиновник.

Wizz Air 112 Украина

При этом Омелян рассказал, что для захода этих авиакомпаний в Одессу необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре руководство Wizz Air заявило о планах возобновить работу дочерней компании в Украине в 2019 году. Авиаперевозчик также заявил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.