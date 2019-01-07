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Wizz Air и Ryanair расширят маршруты в Украине: что известно

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Авиакомпании Wizz Air и Ryanair в ближайшее время расширят маршруты в Украине.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он анонсировал запуск двух лоукостеров из Одессы уже летом этого года, передает ZN.UA.

"Я думаю, что мы сможем приветствовать лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air в Одессе уже летом этого года", — подчеркнул чиновник.

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Wizz Air

112 Украина

При этом Омелян рассказал, что для захода этих авиакомпаний в Одессу необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре руководство Wizz Air заявило о планах возобновить работу дочерней компании в Украине в 2019 году. Авиаперевозчик также заявил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Теги
Wizz AirRyanair
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