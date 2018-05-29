WebMoney под запретом: стало известно, как вывести деньги из системы

Вывести деньги из электронной платежной системы WebMoney, которую внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, можно двумя способами.

"Придется заплатить высокую комиссию. Интернет-обменники покупают 100 WMU по 50 грн, которые готовы перевести на карту ПриватБанка", – сообщает "Экономическая правда".

Также можно воспользоваться сервисом "P2P вывод на банковскую карту", ссылка на который есть на сайте WebMoney Украина.

Таким образом 100 WMU можно продать в среднем за 80 грн, которые переведут на карту ПриватБанка.

Напомним, что санкции против WebMoney предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.