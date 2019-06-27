"Взять в осаду не получится": Порошенко жестко ответил Москве по газу

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США, где поддержали будущие санкции против газопровода в обход Украины "Северного потока-2".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Благодарен всем нашим друзьям, кто борется против коварных намерений Кремля подорвать энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины. Взять в газовую осаду ни Украину, ни ЕС Москве не получится!", - написал он.

Порошенко отметил, что высоко ценит уровень стратегического партнерства с США, достигнутый за пять лет усиленной координации с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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