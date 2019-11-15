Заявление Коломойского может сорвать сотрудничество с МВФ – аналитик

Заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине стоит прекратить сотрудничество с МВФ и начать брать деньги у России, может негативно повлиять на возможность подписания нового меморандума с Фондом.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил управляющий партнер TRUMAN Agency Иван Ванеев. По его словам, сейчас есть три причины, из-за которых заключения договора затягивается.

МВФ "Цензор"

"Первое – это возврат рефинансирования "Приватбанка", второе – независимость НБУ, и третье – соблюдение программы. Потому что, как мы знаем, с 1993 года ни одна программа, которую МВФ начинал проводить в Украине, не была доведена до конца, каждый раз Украина выходила из программы", – сказал он отметив, что Фонд требует вполне конкретных вещей от украинских властей, но не получает от них обратной связи.

На вопрос, какой же фактор может повлиять на срыв подписания меморандума больше всего, Ванеев ответил: "Конечно, ситуация с Коломойским. Если за день до приезда миссии кто-то позволяет себе высказывания, что давайте мы лучше помиримся с русскими, только бы не работать с МВФ, то это что-то значит, это не просто так".

Игорь Коломойский "Лига"

Ванеев считает, что заявление украинского олигарха может имеет большое влияние на решение МВФ.

"Безусловно. Они же не понимают, того, что можем понимать мы. Что президент и Коломойский, наверное, не находятся в ситуации, когда Коломойский может позвонить и потребовать. Но у МВФ нет ни желания, ни времени разбираться. У них есть желание дать денег, но не иметь при этом рисков. Фонд хочет это сделать так, чтобы Украина продолжила программу и завершила ее, а не получила очередной транш и вышла из программы", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер Игорь Коломойский призвал Украину отказаться от помощи Международного валютного фонда и взять у России кредит на $100 млрд.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия негативно оценил заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что финансирование России может заменить Украине кредит Международного валютного фонда. Идею украинского олигарха также раскритиковал Министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

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