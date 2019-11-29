"Взяли из-за имени": всплыли новые факты о сыне Байдена в Burisma

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что сына бывшего вице-президента США Роберта Хантера Байдена действительно взяли в украинскую газовую компанию Burisma из-за имени.

"Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши", – сообщил Квасьневский, который входит в наблюдательный совет Burisma, в интервью AP.

"И все это взаимосвязано. Без имени – ты никто. Быть Байденом неплохо. Это хорошее имя", – добавил он.

Бывший президент Польши отметил, что Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании.

В частности, он провел исследование и представил американскую перспективу компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где США являются мировыми лидерами.

Квасьневский также отметил, что в Burisma никогда не пытались использовать Байдена, чтобы заслужить одобрение администрации Барака Обамы, когда его отец Джо Байден был вице-президентом.

Сына вице-президента США действительно взяли в украинскую газовую компанию Burisma из-за имени

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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