Взвешивать фуры на дорогах будет СБУ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" поручил проводить габаритно-весовой контроль на дорогах представителям СБУ и Национальной полиции.

Об этом говорится на сайте главы государства. По его словам, необходимо установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля по всей Украине и минимизировать человеческий фактор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он также поставил задачу Министерству инфраструктуры внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах и перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте ( "Укртрансбезпеку"), чтобы сохранить новые автодороги, которые сооружают в рамках Национальной программы "Большая стройка".

"Мы знаем о большой проблеме – мы строим (автодороги. – Ред.), а "товарищи" с "Укртрансбезопасности " – не все, но в целом – они разрушают. Из-за того, что не контролируют перегруженные перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", – сказал президент.

Зеленский пояснил, что решение о привлечении к процессу СБУ было принято из-за потери доверия к "Укртрансбезопасности".

Также, как временная мера ввели полную остановку грузового транспорта на любом участке дороги, когда температура достигает 28 градусов.

"Я думаю, что только тогда это будет реформой. Когда "Укртрансбезопасность", и полиция, и Служба безопасности, которые сейчас помогают, уйдут с дороги и не будут этим заниматься (контролировать соблюдение весовых норм. – Ред.)", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю, 10-16 августа, инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией оштрафовали водителей перегруженного транспорта на 2,3 млн гривен.