Взвешивать фуры на дорогах будет СБУ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" поручил проводить габаритно-весовой контроль на дорогах представителям СБУ и Национальной полиции.

Об этом говорится на сайте главы государства. По его словам, необходимо установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля по всей Украине и минимизировать человеческий фактор.

Он также поставил задачу Министерству инфраструктуры внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах и перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте ( "Укртрансбезпеку"), чтобы сохранить новые автодороги, которые сооружают в рамках Национальной программы "Большая стройка".

"Мы знаем о большой проблеме – мы строим (автодороги. – Ред.), а "товарищи" с "Укртрансбезопасности " – не все, но в целом – они разрушают. Из-за того, что не контролируют перегруженные перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", – сказал президент.

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