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МирСпорт

Взрыв биткоина: банкир предсказал "неизбежный рост" криптовалют

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Биржи и крупные компании, в том числе Starbucks и Microsoft, признают биткоин. В результате создаются условия для резкого роста криптовалюты.

Об этом в интервью CNN заявил основатель банка Galaxy Digital Майк Новограц. "Сейчас мы наблюдаем вход институциональных инвесторов в рынок", — сказал он, уточнив что массовое принятие криптовалют неизбежно приведет к росту цен цифровых активов.

Активность институциональных инвесторов объясняется их страхом упустить возможности, связанные с "неизбежным ростом" рынка криптовалют. Также Новограц отметил, что вскоре биткоин станет частью финансовых портфелей. "Рост числа провайдеров в мире криптовалют позволит цифровым деньгам проникнуть в пенсионные и другие фонды", — сказал он.

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Биткоин и рипл резко подешевели: рынок криптовалют упал

В то же время эксперты американской компании Morgan Creek Capital Management предсказали подорожание биткоин до $100 тыс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что хакеры обчистили "невзламываемую" криптобиржу в Японии.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объекты
биткоинкриптовалюта
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