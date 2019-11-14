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14 ноября • обновлено в 11:04
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Взломать невозможно: Дубилет сообщил о прорыве в борьбе против рейдерства

1.5т
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

"Одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы", – сообщил Дубилет в своем Telegram-канале.

По его словам, для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер. Это привело бы к значительным затратам.

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Министр Кабинета министров подчеркнул, что убедил коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать другой фактор авторизации – Google Authentificator.

"Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Взломать и компьютер, и смартфон одновременно фактически невозможно", – резюмировал Дубилет.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сделало новый шаг, который поможет снизить рейдерство в Украине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сделало новый шаг, который поможет снизить рейдерство в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский бизнесмен заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

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Тема
Тарифы для газовых трейдеров
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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