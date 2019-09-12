"Взломали ломом дверь": к Гонтаревой нагрянули с обысками

Правоохранители в четверг, 12 сентября, пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.
"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я", – сообщила она в комментарии "Интерфакс-Украина".
По словам Гонтаревой, силовики пришли в ее дом в масках и с автоматами.
При этом экс-глава НБУ отметила, что по месту обыска никого нет, поскольку она уже почти год там не живет.
"Мой адвокат уведомил давно Генпрокуратуру и Госбюро расследований о месте моего проживания в Лондоне", – резюмировала Гонтарева.
Правоохранители пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
Позже в сети появились фото и видео из больничной палаты с пострадавшей Гонтаревой.
Тем временем в Киеве неизвестные в ночь на 5 сентября сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.
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