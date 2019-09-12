Главная Новости
14 сентября • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Взломали ломом дверь": к Гонтаревой нагрянули с обысками

28.9т Читать материал на украинском

Правоохранители в четверг, 12 сентября, пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я", – сообщила она в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Гонтаревой, силовики пришли в ее дом в масках и с автоматами.

Новости
Полиция выступила с громким заявлением по ДТП с Гонтаревой

При этом экс-глава НБУ отметила, что по месту обыска никого нет, поскольку она уже почти год там не живет.

"Мой адвокат уведомил давно Генпрокуратуру и Госбюро расследований о месте моего проживания в Лондоне", – резюмировала Гонтарева.

Правоохранители пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины

Правоохранители пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
50
15
Смешно
31
Интересно
24
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наглядный пример, что всех коррупционеров покрывает Запад и все их уворованные деньги там же, а нам, аборигенам и папуасам, остались одни долги, проценты и деиндустриализированная страна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / мнения

ads pixel