"Взломали ломом дверь": к Гонтаревой нагрянули с обысками

Правоохранители в четверг, 12 сентября, пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я", – сообщила она в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Гонтаревой, силовики пришли в ее дом в масках и с автоматами.

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При этом экс-глава НБУ отметила, что по месту обыска никого нет, поскольку она уже почти год там не живет.

"Мой адвокат уведомил давно Генпрокуратуру и Госбюро расследований о месте моего проживания в Лондоне", – резюмировала Гонтарева.

Правоохранители пришли с обысками по месту прописки экс-главы Национального банка Украины

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