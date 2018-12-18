Зарплаты и пенсии повысят, а цены на сигареты взлетят: что ждет украинцев в январе

Январь 2019-го обещает быть богатым на нововведения. С одной стороны, в десятках городов вступят в силу новые тарифы на отопление, подорожают сигареты, а с другой – пересчитают зарплаты военных и повысят минималку.

OBOZREVATEL собрал самые важные нововведения января 2019-го.

У каждого четвертого украинца вырастут зарплаты

Минимальная зарплата в январе 2019-го увеличится с 3723 до 4173 грн. Такое новшество коснется всех, кто официально зарабатывает меньше минималки. Что интересно, судя по Госстату, таких в Украине – каждый четвертый работающий. Повышение составит от 1 до 450 грн. Постепенно будет расти в следующем году и средняя зарплата, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития. Она составит 10 395 грн (на данный момент около 8,8 тыс. грн). Это около 15%. При росте инфляции на 9% такое увеличение позволит не просто опередить цены, но и увеличить благосостояние работающих.

Если спроецировать данные прошлых лет, можно предположить, что в декабре этого года средняя заработная плата может быть на уровне 10,7-10,8 тыс. грн (учитывая ежегодный декабрьский скачок в пределах 15-18%), в январе 2019 года средняя заработная плата снизится до 9,2-9,3 тыс. грн (с учетом, что рост минималки на 11% незначительно покроет традиционный провал).

До июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% в месяц. Таким образом, вернуться к показателю в 10 тыс. грн средней зарплаты по стране удастся только в мае 2019 года. После этого возможен очередной скачок сразу на 4-5%. По оценкам OBOZREVATEL, до декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го.

Через несколько недель подорожают сигареты

Через несколько недель украинских курильщиков ждет неприятный сюрприз. С января повысят акциз на табачные изделия. На такое решение мгновенно отреагируют продавцы, пропорционально увеличив цены. Так, стоимость пачки, зависимо от класса, может увеличится на 1-2 грн.

Помимо запланированного повышения акциза на сигареты на 20% в год, Рада поддержала предложение Кабмина поднимать акциз еще и на уровень инфляции. В 2019 году инфляция, по данным НБУ, составит 6,3%, в 2020-м — 5%. В конечном результате до 2024 года акциз увеличится примерно на 125%. Его размер составит около 3600 грн за 1000 сигарет. Учитывая структуру цены, пачка к этому моменту может стоить более 100 грн.

В Украине могут ввести дополнительный "налог" на дешевые сигареты. Так, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект (№9188-1), после принятия которого в Украине дешевые табачные изделия могут исчезнуть с прилавков магазинов. Если максимальная цена сигарет будет меньше 135% акциза, то заплатить придется на 25% больше. К примеру, если акциз на определенное количество сигарет составляет 1000 денежных единиц, при этом их максимальная заявленная стоимость меньше 1350 единиц, то акциз увеличат с 1000 до 1250 денежных единиц. Проще говоря, за дешевые сигареты придется платить больше налогов, что отобразится на конечной цене.

Вырастут цены на отопление

Поставщики тепла и горячей воды уже пересчитали свои тарифы и даже успели их утвердить. В большинстве городов цены вырастут уже с 1 января. Так, в новых ценах учли не только подорожание газа, но и рост зарплат (у отдельных поставщиков заработные платы выросли на 40%), инфляцию, подорожание ремонтных работ и т.д. В результате только в двух областях рост цен составил до 16% – в Черниговской и Донецкой.

Стоит отметить, что Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривала те тарифы, которые уже подсчитали в регионах. Там они прошли согласование с местной властью, рассчитали свою инвестиционную программу, провели открытые слушания. НКРЭКУ же всего лишь проверяла и утверждала новые цены. Лидером среди всех регионов оказалась Одесса. Здесь рост составит сразу 30%. Такую цену установили для "Одесской теплоэлектроцентраль №2". В то же время еще один местный поставщик – "Теплоснабжение Одессы" – вовсе предлагает сразу поднять цены на 72% (цена еще не утверждена).

На втором месте по росту цен – Ривне. Здесь отопление для клиентов "Ривнетеплоэнерго" подорожает на 28,1%. Подробнее с тем, как в разных городах повысили цены на тепло, можно ознакомиться на инфографике. Подорожание до 16% соответствует подсчетам Кабмина, подорожание до 23,5% – не превышает рост цен на газ.

Повысят пенсии военным

Военные и полицейские на пенсии получат прибавку в размере 25% от новых расчетных выплат. Так, чем старше военный пенсионер, тем сильнее "устарела" его пенсия. Дело в том, что заработные платы растут каждый год, а вот пенсии поднимали непропорционально росту зарплат.

Теперь же всем военным пенсионерам предложили получить справки с указанием "современных" зарплат на должностях, которые они занимали. Повышение разобьют на три этапа. В 2018-м военные получили 50% от положенного повышения, в 2019-м – 25%.