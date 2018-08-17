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МирСпорт

Вызывают в суд: у Маска появились проблемы из-за Tesla

1.6тЧитать новость на украинском

Гендиректора Tesla Илона Маска вызвали в суд из-за его планов сделать компанию частной.

Как сообщает "Голос Америки", комиссия по ценным бумагам США уже направила повестку.

Причиной стали планы Маска выкупить акции Tesla у других ее владельцев. У комиссии есть сомнения, что финансирование этого процесса уже обеспечено.

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При этом сам Маск аргументировал свое решение в корпоративном блоге на сайте Tesla.

"Я считаю, что это лучший путь. В качестве публичной компании мы уязвимы к диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работников Tesla и ее акционеров", - написал он.

Илон Маск

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Маск написал в посте в Twitter, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за единицу.

Персона
Илон Маск
Место
США
Объекты
TeslaСШАсуд
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