Вызывают в суд: у Маска появились проблемы из-за Tesla

Гендиректора Tesla Илона Маска вызвали в суд из-за его планов сделать компанию частной.

Как сообщает "Голос Америки", комиссия по ценным бумагам США уже направила повестку.

Причиной стали планы Маска выкупить акции Tesla у других ее владельцев. У комиссии есть сомнения, что финансирование этого процесса уже обеспечено.

При этом сам Маск аргументировал свое решение в корпоративном блоге на сайте Tesla.

"Я считаю, что это лучший путь. В качестве публичной компании мы уязвимы к диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работников Tesla и ее акционеров", - написал он.

Илон Маск

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Маск написал в посте в Twitter, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за единицу.