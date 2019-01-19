"Вызывают ужас": в России забили тревогу из-за налогов

В Российской Федерации налоговые ставки и нагрузка вызывают ужас у граждан и бизнеса. Предприниматели боятся налоговиков и уверены, что фискальная система не стимулирует экономический рост.

Представители бизнеса также высказали опасения по поводу стабильности налоговой системы России, сообщает "Газета.ру".

"Мы видим заходы с разных сторон по поводу налогов и сборов", – отметил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и привел пример с экологическим сбором.

Недовольство крупного бизнеса вызывал и механизм вхождения в приоритетные государственные проекты. Предприниматели считают, что на период их реализации, примерно на 15 лет, власть могла бы зафиксировать стабильность налогообложения участников таких проектов.

Бизнес-омбудсмена Бориса Титова также возмутила ситуация с российскими налогами. По его словам, нет смысла в такой стабильности, которая дестимулирует экономический рост и не выполняет функцию ликвидации социального неравенства.

"В России экономический рост загнан в однопроцентное гетто, а власти только и думают, как бы еще урвать с бизнеса. ФНС могла бы повышать налоги там, где больше прибыль, и снижать, если она уменьшается", – резюмировал Титов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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