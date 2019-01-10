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''Выжмут из них все'': в сети показали, во что ''русский мир'' превратил Донбасс

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На оккупированной территории Донбасса на двух меткомбинатах рухнули крыши из-за аварийного состояния металлоконструкций.

Как написал на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский, на Алчевском меткомбинате от старости обвалился потолок одного из цехов.

"Крыша не выдержала снега. Постепенно будут разрушаться и другие предприятия в ОРДЛО. Ведь деньги в отжатые заводы никто вкладывать не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости", — написал он.

''Выжмут из них все'': в сети показали, во что ''русский мир'' превратил Донбасс

twitter.com/den_kazansky

''Выжмут из них все'': в сети показали, во что ''русский мир'' превратил Донбасс

twitter.com/den_kazansky

''Выжмут из них все'': в сети показали, во что ''русский мир'' превратил Донбасс

twitter.com/den_kazansky

О ситуации также сообщила на своей странице в Facebook журналистка Валентина Быкова. По ее данным, случаев обрушения крыши на заводах было два.

"Промышленность ОРДЛО продолжает процветать. На двух меткомбинатах рухнули крыши из-за аварийного состояния металлоконструкций. В Алчевске площадь обрушения около 900 кв. м (стан 600, сортопрокатный, который горел в сентябре 2018-го), в Макеевке — около 3 тыс кв. м (стан 390, один из двух, которые еще продолжали работать, выпускал среднесортовой прокат)", — написала она.

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Кроме того, по ее словам, на двух ранее рентабельных предприятиях — ЮМЗ и "Стирол" — месяцами не платят зарплату.

"На ЮМЗ задолженность 14 млн рублей (общая кредиторка перевалила за миллиард), на "Стироле" — 16 млн. Все четыре предприятия с прошлого года находились под внешним управлением (ВТС, Курченко). А так да, промышленность развивается, от инвесторов отбоя нет", — заключила Быкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в "ДНР" работникам Макеевского металлургического завода анонсировали повышение окладов в 2019 году на 50-100 рублей (около 20-40 гривен), что стало объектом шуток пользователей социальных сетей.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости ДНРпромышленность
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ага, только уголька с ЛНР в прошлом году в Неньку на более чем 1 млрд$ через Рашку впихнули.
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минин евген
минин евген
кацапьё! пьёт, ворует, безбожно пиздит.
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CARGO 100
CARGO 100
Киев, 22 января 2018 г.: Не прошло и года с момента обрушения Шулявского моста в столице, как произошла новая похожая авария: рухнули конструкции путепровода через проспект Космонавта Комарова ...
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