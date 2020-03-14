В России инвесторы заинтересованы в том, чтобы президент РФ Владимир Путин как можно дольше находился у власти.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал российский экономист Сергей Алексашенко.

Эксперт отметил, что Россия это авторитарное и диктаторское государство, и при смене власти турбулентность в экономике будет очень серьезной. При этом в стране может измениться инвестиционный климат, который изменит "отношения собственности и расклад сил".

Владимир Путин

"В этом отношение, как ни странно это звучит, инвесторы скорее заинтересованы в сохранении Путина на его месте. Знаете: он сукин сын, но он наш сукин сын. Им лучше, чтобы Путин как можно дольше оставался при власти потому, что если завтра случится переворот, для них это будет серьезным шоком. Если Путин скажет: "Я устал, я ухожу", – для них это будет большим потрясением. Поэтому продление полномочий Путина для инвесторов является положительным фактором", – пояснил Алексашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что его коробит от зарплат иностранных топ-менеджеров, которые в российских госкорпорациях получают по "миллиону рублей в день". Но сделать с эти он ничего не может.

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