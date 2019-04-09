Выяснилось, во сколько Украине обходится "Стена Яценюка": названа дата окончания проекта

На реализацию проекта "Стена" на границе с Россией Украина потратила в 2019 году 1,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Слідство.Інфо". Завершить все работы планируют к 2021 году. Пока успешно выполнены 30% проекта.

Отмечается, что 1,3 миллиарда гривень, которые уже потратили на строительство, были выделены из государственной программы "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы", а также дополнительных источников финансирования.

Гордон

Цензор.НЕТ

Изначально бюджет "Стены" оценивали в 4 миллиарда гривень. Строительство фортификационных сооружений должны были закончить в 2018 году, однако этому помешало недостаточное финансирование.

По данным "Слідство. Інфо", генподрядчиками проекта "Стена" значатся более 10 предприятий, при этом, некоторые из них фигурируют в уголовных производствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ обвинила должностных лиц Госпогранслужбе в хищении 16,68 миллионов гривень, выделенных на проект "Стена".

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