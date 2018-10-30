''Прошли все круги ада!'' В России возмутились ультиматумом банков Китая

В Китае банки ужесточили политику в отношении российских компаний, которым из-за антироссийских санкций закрывают счета и фактически отказывают в обслуживании.

Как рассказал "РИА Новости" российский предприниматель, управляющий партнер группы Skymax Игорь Шибанов, компании из РФ постоянно сталкиваются со сложностями в работе с китайскими банками.

Отмечается, что опасения китайских банков на фоне торговых споров КНР и США связаны с санкционным законопроектом, который был внесен в американский конгресс в августе. Он предусматривает санкции против нового госдолга РФ и государственных банков, среди которых Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Издание указывает, что в последнее время участились случаи отказа банков КНР от обслуживания российских компаний, которые не входят в санкционные списки. Также банки Китая отказывают россиянам в оформлении дебетовых карт и нередко даже в обмене валюты.

"Начались проблемы года полтора назад, мы узнали о том, что компанию здесь открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином РФ, то тут нет вариантов", — пояснил Шибанов.

После этого, по его словам, начались проблемы с компаниями, которые уже некоторое время работают на территории Китая.

"В одном банке у нас были открыты счета на новые компании, им всего по году было, нас пригласили в банк и сказали — "вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета". Без объяснения причин, никаких справок нам не предоставили. Мы объясняли, что у нас здесь большие контракты, нужно все проплатить, просили хотя бы месяц, чтобы закрыть контракты, но нам дали неделю, и мы были вынуждены закрыть эти компании", — пояснил предприниматель.

Далее, по его словам, дошла очередь до компаний-трехлеток. Он пояснил, что если банк позвонил на телефон, указанный при регистрации счета компании, а там не ответили, то счет тут же заблокируют, а разблокировать будет уже невозможно.

"Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не "помойки" какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет", — добавил Шибанов.

По его словам, попытки связаться с руководством банков ни к чему не приводят.

"Мы пошли по этим кругам ада. Во всех китайских банках есть отделения, где сидит директор по работе с клиентами, в каких-то банках нам вежливо объясняли: "Извините, мы ничего сделать не можем, есть указание не обслуживать в нашем банке российские компании, все закрыть, да, вы у нас на хорошем счету, но сделать мы ничего не можем". В каких-то банках это было в достаточно грубой форме, давали нам определенное время и все", — признал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.