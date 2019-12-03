Выводили по 50 млн: СБУ разоблачила крупную схему на Николаевщине

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен.

В частности, николаевская фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций, говорится на сайте СБУ.

Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.

По данным силовиков, среднемесячный "теневой" объем нелегальных финансовых операций составил более 50 миллионов гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял к 10 миллионов гривен ежемесячно.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах начато уголовное производство (по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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