Главная Новости
3 декабря • обновлено в 15:37
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Выводили по 50 млн: СБУ разоблачила крупную схему на Николаевщине

1.3т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен.

В частности, николаевская фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций, говорится на сайте СБУ.

Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.

Новости
Обогатили "Л/ДНР" на $2 млн: СБУ разоблачила финансирующую террористов компанию

По данным силовиков, среднемесячный "теневой" объем нелегальных финансовых операций составил более 50 миллионов гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял к 10 миллионов гривен ежемесячно.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах начато уголовное производство (по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов на уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги