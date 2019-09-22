"Вывели $5 млрд": в России забили тревогу из-за обвала запасов долларов в банках

В России банки в августе активно тратили свои валютные запасы, в результате чего буфер валютной ликвидности за месяц просел на треть – до 12,1 млрд долларов.

Со счетов за рубежом за этот период было выведено 5 млрд долларов, передает РБК.

При этом ранее кредитные организации, наоборот, наращивали валютную ликвидность.

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Аналитик Денис Порывай считает, что валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли.

По его словам, это сдержало ослабление рубля в августе, и в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

В то же время инвестор Нарек Авакян отметил, что российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов.

В частности, зарубежные инвесторы и "дочки" иностранных банков в августе купили валюту на 3,3 млрд долларов.

В России банки в августе активно тратили свои валютные запасы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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