Вывели $38 млн: СБУ разоблачила масштабную аферу в украинском банке

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджеров ПАО "КБ "Південкомбанк", которые якобы вывели из учреждения 38 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. Отмечается, что денежные средства придется возмещать из государственного бюджета.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи СБУ установили, что руководство банка разработало схему по присвоению средств учреждения.

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СБУ разоблачила масштабную аферу в украинском банке

"В течение 2012-2014 годов они незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Південкомбанка" зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании", – сказано в сообщении.

Поскольку кредит не был возвращен из-за противоправных действий топ-менеджмента "Південкомбанка", 38 миллионов долларов США были списаны в пользу иностранного банка.

"В результате украинскому государству нанесен ущерб на указанную сумму, размер которого подтвержден выводами экспертного учреждения. Сейчас ПАО "КБ "Південкомбанк" находится в стадии ликвидации, возмещение клиентам украденных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов", – отметили в СБУ.

По материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в офшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

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