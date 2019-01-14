Вывели 100 млн: в Украине раскрыли схему с крупным банком России

Фонд гарантирования вкладов физических лиц во время ликвидации украинской "дочки" российского ВТБ Банка обнаружил, что из собственности финучреждения вывели недвижимости на сумму более 105 млн гривен.

"Обнаружена необоснованная перерегистрация права собственности на недвижимость... Установлено, что 46 единиц недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 года, исчезли из его активов", – говорится на сайте ФГВФЛ.

Дальнейшее выяснение обстоятельств показало, что эти объекты были перерегистрированы государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий Ю. В. Гладковым на физическое лицо на основании "дополнительного решения Индустриального районного суда Днепропетровска по гражданскому делу №202/9477/14-ц". При этом "основное решение" по судебному делу никакого отношения к ВТБ банку и его имуществу не имеет.

15 декабря 2018 года этим физическим лицом все 46 объектов были внесены как уставный капитал в новообразованное ООО, зарегистрированное 30 ноября с уставным капиталом всего 1 тыс. гривен в Днепре.

Фонд гарантирования вкладов отмечает, что у них есть все основания считать эти действия мошенническими. В частности, об этом свидетельствуют такие факты: в 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. В следующие три года из них были проданы все, кроме 46, которые оставались на балансе на момент вхождения в банк ФГВФЛ.

"И, по странному "стечению обстоятельств", именно эти нереализованные 46 единиц и были указаны в загадочном дополнительном решении суда 15 января 2016 года, о котором стало известно в декабре 2018 года. Получается, авторам этого решения на три года вперед было известно, какие именно объекты из более 300 будут оставаться в собственности банка в конце 2018 года", – резюмировали представители Фонда.

ВТБ Банк ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 ноября 2018 года НБУ отнес украинскую "дочку" ВТБ Банка в категорию неплатежеспособных. Представители регулятора отметили, что 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

3 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирался передать активы финучреждения принимающему банку. Представители ФГВФЛ отмечали, что победителю конкурса передаются все гарантированные вклады – их сумма по состоянию на конец ноября составляла 944 млн гривен.

19 декабря Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка. Решение о ликвидации финучреждения обусловлено тем, что цена за активы "дочки" российского банка, предложенная единым претендентом, была ниже оценочной стоимости, ожидаемой ФГВФЛ.

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