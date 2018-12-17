Вывел почти 1 млрд: Интерпол возьмется за экс-владельца крупного банка Украины

В Украине объявили в розыск через Интерпол бывшего владельца банка "Стандарт", которого подозревают в завладении средствами финансового учреждения.

В частности, владельцы и должностные лица "Стандарта" в 2013-2015 годах незаконно вывели из банка более 903,8 млн гривен, говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Работники банковского учреждения предоставили соответствующую сумму кредитов фиктивным компаниям. После этого средства конвертировали в наличность, снимали в кассах банков и использовали для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

"Средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода "отложенного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца освобождалось банком от обременения", – заявил представитель Фонда.

Залогодателями выступали несколько подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом осуществлялся фактический вывод средств из банка, и создавалась имитация обеспеченности перед Национальным банком Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

При этом кредиты юридических лиц является существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн гривен. В то же время их рыночная стоимость была определена в более чем 30 раз ниже – 28 млн гривен.

По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц "Стандарта" Государственная фискальная служба внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенных уголовных правонарушениях. Также было объявлено подозрение начальнику управления активных операций и и. о. председателя правления банка.

"Минфин"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.