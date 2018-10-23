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/Новости экономики

Вывел $20 млн из госбанка: нардеп погорел на крупной финансовой оборудке

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В Украине в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения 20 млн долларов из государственного банка путем злоупотребления служебным положением.

В рамках соответствующего уголовного производства проводят расследование прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро, передает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что неназванный депутат с помощью близких родственников и партнеров по бизнесу вывел из банка крупную сумму средств. При этом его подозревают в подделке документов, а также злоупотреблении служебным положением, из-за чего сотрудники банка способствовали ему в исполнении указанной схемы. Сейчас в причастности к этой махинации подозреваются более 10 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что национализированный ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Место
Украина
Объекты
Специализированная антикоррупционная прокуратураУкраинаНАБУбанк
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
І чому немає прізвища цього героя депутата?? конфіскувати все а його в тюрму і тоді може бути порядок, скільки можна терпіти цю сволоту.
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