''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры в супермаркетах

В супермаркетах кассиры могут "зарабатывать" на невнимательности покупателей до 850 гривен в день, используя схему со сдачей.

"Пока покупатель складывал товар в пакет, она (кассир. – Ред.) быстро отсчитывала сдачу и клала ее на узкую полку над кассовым монитором. Дальше начинала забалтывать и часто люди уходили, не забрав сдачу", – раскрывает детали схемы информированный работник в сетевой торговле, передает BigPicture.

По его словам, если покупатель спрашивал, где деньги, то кассир указывала на полку, делая вид, что клиент сам не заметил сдачу.

"Особенно рассеянными оказывались мужчины, они постоянно забывали забрать сдачу, чем девушка и пользовалась. Очень безопасная схема. Если что-то пошло не так, то "вы не увидели", – говорится в сообщении.

Источник в сетевой торговле отметил, что этот способ может применяться в магазинах любого формата.

BigPicture

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