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''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры в супермаркетах

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В супермаркетах кассиры могут "зарабатывать" на невнимательности покупателей до 850 гривен в день, используя схему со сдачей.

"Пока покупатель складывал товар в пакет, она (кассир. – Ред.) быстро отсчитывала сдачу и клала ее на узкую полку над кассовым монитором. Дальше начинала забалтывать и часто люди уходили, не забрав сдачу", – раскрывает детали схемы информированный работник в сетевой торговле, передает BigPicture.

По его словам, если покупатель спрашивал, где деньги, то кассир указывала на полку, делая вид, что клиент сам не заметил сдачу.

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"Особенно рассеянными оказывались мужчины, они постоянно забывали забрать сдачу, чем девушка и пользовалась. Очень безопасная схема. Если что-то пошло не так, то "вы не увидели", – говорится в сообщении.

Источник в сетевой торговле отметил, что этот способ может применяться в магазинах любого формата.

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры в супермаркетах

BigPicture

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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Место
Украина
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