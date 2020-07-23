Высокий представитель ЕС пообещал Шмыгалю, что санкции против России остаются в силе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил, что санкции Евросоюза против России остаются в силе.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом Боррель заявил во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе в четверг, 23 июля.

Боррель "высоко оценил усилия президента Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил постоянную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины".

Он выразил надежду, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает".

Также Боррель указал на готовность ЕС и дальше оказывать поддержку Украине в проведении реформ и отметил, что власть должна продолжать реформировать судебную систему, прокуратуру и сектор безопасности.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.