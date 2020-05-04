Высокие тарифы "Укрзалізниці" и портов отрицательно влияют на товаропроизводителей – Новиков

Неоправданно высокие тарифы на грузоперевозки по железной дороге и портовые сборы отрицательно влияют на товаропроизводителей. Об этом заявил председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков.

По его мнению, намерения "Укрзалізниці" повысить тариф на грузовые перевозки экономически необоснованны. "За счет чего, почему должны повышаться затраты у железной дороги? За счет чего они выросли, эти затраты, что надо менять тарифы?" – спросил Новиков.

Он также отметил: повышение логистических расходов будет заложено товаропроизводителем в цену продукции и негативно повлияет на объем ее реализации.

Кроме этого, глава "Аграрного союза Украины" обратил внимание на то, что портовые сборы в Украине значительно превышают сборы в странах-соседках и их нужно снижать, ведь из-за высоких логистических затрат отечественные предприятия-экспортеры не могут конкурировать на мировых рынках.

"Об этих портовых сборах говорено-переговорено. Приводились и рядом порты и т.д., где у нас 20 долларов, там 8, там 7. Поэтому втрое дороже логистика и портовые сборы. Что тут скажешь? Просто в Европе фермер получает от 65% до 72% от цены, а у нас это 40-45% – вот вам и стоимость логистики", – сказал Новиков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.

Ранее представители ведущих отраслей промышленности и агропромышленного комплекса для решения проблемы ухудшения конкурентоспособности по сравнению с другими производителями на мировом рынке предлагают Кабинету Министров Украины снизить портовые сборы в стране на 20%.

Соответствующее предложение отраслевые организации изложили в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю. Среди подписантов – глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, председатель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Анатолий Татаринов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промыш ности "Стекло Украины" Владимир Цветов.

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