"Вышки Бойко": ГПУ сообщила о нарушениях в суде по делу Бакулина

Офис Генерального прокурора обжаловал решение суда о возвращении обвинительного акта в отношении бывшего председателя НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Таким образом в ведомстве подали апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева о возвращении прокурору обвинительного акта.

По мнению прокуроров, постановление суда вынесено с нарушениями требований уголовного процессуального закона и подлежит отмене.

Кроме того, прокуроры предлагают назначить рассмотрение в суде первой инстанции со стадии предварительного судебного заседания.

Евгений Бакулин обвиняется в участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в преступлениях, совершенных ею; незаконном завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404,4 млн долларов, а также "Нафтогаза" в сумме 450 млн грн и в законченном покушении на незаконное завладение денежными средствами, которые принадлежат "Нафтогазу" в сумме 5,1 млрд грн; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генпрокуратура расследует завладения средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года ГПУ заявила, что не нашла доказательств о причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В сентябре суд разрешил заочное расследование против Бакулина.

Позже прокуратура Швейцарии начала расследование по поводу "вышек Бойко" и арестовала счета членов семьи Евгения Бакулина.