Рост экономики Украины превзошел ожидания правительства

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

При этом рост ВВП по планам правительства на этот период составлял 3%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 24 октября.

Одновременно с этим рост инвестиций в строительство составил 5,7%, а рост экспорта украинских товаров достиг 12,4%.

"Продукция, производимая украинскими руками, все больше достигает международных рынков", – резюмировал Гройсман.

Економічне зростання. У другому кварталі 2018 року зростання ВВП - 3,8% при плані 3%. Зростання інвестицій в будівництво +5,7%. Зростає український експорт товарів +12,4%. Продукція, вироблена українськими руками, все більше досягає міжнародних ринків. #УрядГройсмана pic.twitter.com/nFzc3GjEMt — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 октября 2018 г.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине также предрекли резкий рост экономики.