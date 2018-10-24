МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Рост экономики Украины превзошел ожидания правительства

2.6тЧитать материал на украинском

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

При этом рост ВВП по планам правительства на этот период составлял 3%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 24 октября.

Одновременно с этим рост инвестиций в строительство составил 5,7%, а рост экспорта украинских товаров достиг 12,4%.

Новости
Москва теряет позиции: стало известно, кто вытесняет Россию из экономики Украины

"Продукция, производимая украинскими руками, все больше достигает международных рынков", – резюмировал Гройсман.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине также предрекли резкий рост экономики.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
6
387
Смешно
8
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Об "успехах" нацистов давно всем известно - самая нищая страна, точнее концлагерь нацистов..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Неожиданная перемога у беднейшей страны Европы случилась:-) Ну как так?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Файбер Моня
Файбер Моня
"Хiба не видно, що Україна стала могутньою экономiчною державой i тепер iї нiхто не дожене?", - А. Парубiй ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги