"Выше 70 за доллар": в России предрекли рублю обвал

В России в долгосрочной перспективе курс доллара может вырасти до 70 рублей.

На курс доллара по отношению к рублю могут повлиять ряд событий на мировом и внутреннем российском рынке, сообщает "Газета.ru".

"Это и замедление мировой экономики, и провал американо-китайских торговых переговоров, что неизбежно приведет к бегству инвесторов с развивающихся рынков, или, например, принятие американцами жестких санкций против российского госдолга", – сообщил ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.

По его словам, это вызовет отток иностранного спекулятивного капитала из страны и приведет к обрушению российского фондового рынка. Сейчас спекулятивный капитал поддерживает рубль.

Рублю также угрожает активизация санкционной риторики со стороны Запада, который способен вызвать повышенную волатильность российской валюты.

"В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс может дойти до 70 рублей за доллар и выше в долгосрочной перспективе", – резюмировала аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Сосновая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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