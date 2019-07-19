Выше $10 тысяч: курс биткоина резко подскочил

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 19 июля, выросла на 5,7%, до отметки в 10 391 доллар.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,1-6,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 1,6%, до 219,4 доллара; Ripple – на 0,1%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 3,4%, до 306,7 доллара; Litecoin – на 6,1%, до 98,3 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 185,2 млрд долларов, Ethereum – до 23,4 млрд долларов, Ripple – до 13,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,5 млрд долларов, а Litecoin – до 6,1 млрд долларов.

Стоимость биткоина выросла

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!